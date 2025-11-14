Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 14 de noviembre de 2025 La combinación ganadora del sorteo es 09, 26, 27, 45 y 48; y las estrellas los números 08 y 09

Hoy viernes 7 de noviembre de 2025 se ha celebrado el sorteo de Euromillones resultando la siguiente combinación ganadora 09, 26, 27, 45 y 48. Las estrellas han correspondido a los números 08 y 09. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE. Además, el código de El Millón ha caído en VNG89075.

Si solo tienes algunos de esos números también puedes haber obtenido premio y es que hay hasta 13 categorías. Son 13 oportunidades para conseguir premio.

Después de comprobar desde LA VERDAD que nuestra jugada ha sido agraciada ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. En el caso de que se trate de un premio inferior a 2.000 euros se podrá reclamar en cualquiera de los establecimientos de lotería. En cambio, si la cantidad es superior solo se podrá recoger en alguna de las entidades financieras autorizadas por la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para el cobro hay que tener en cuenta que existe un plazo de tres meses para reclamarlo desde el día después.

Los mayores botes de la historia de Euromillones

Este sorteo que comenzó en 2004 se juega por toda Europa llegando hasta España, Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, es el sorteo europeo más dotado económicamente. En España su precio asciende a 2,50 euros por cada boleto.

¿Qué harías con 230 millones de euros? Probablemente incluso te cueste imaginar tal cantidad de dinero, pero el pasado 19 de julio un ciudadano de Reino Unido recibió ese premio como caído de la chimenea. El sorteo de Euromillones fue la causa de su suerte, y es que el juego europeo es el mejor dotado económicamente. Gracias a él, el boleto premiado se convirtió en el bote más alto de la historia, estableciendo el último límite del sorteo.

El mayor bote hasta el momento era un sorteo, considerado como el más alto del continente europeo, que ocurrió en Francia el 15 de octubre de 2021, con la friolera de 220 millones de euros. Anteriormente, hasta Suiza viajaron 210 millones el 26 de febrero del mismo año y el 11 de diciembre de 2020, la cantidad de 200 millones cayó también en Francia. A partir de febrero de 2020 el límite de Euromillones subió a 200 millones, por lo que el tope se encontraba en 190. Ese fue el premio que ganaron por primera vez el 10 de agosto de 2012 una pareja inglesa de la localidad de Haverhill, cuyos nombres trascendieron: Adrian y Gillian Bayford.

Después, el 24 de octubre de 2014 fue un jugador portugués quien acertó y se convirtió en millonario, aunque en esta ocasión se guardó el anonimanto. Este gran premio cayó por tercera vez en Europa el 6 de octubre de 2017, esta vez en España. El afortunado tenía un boleto que fue sellado en el Centro Comercial El Mirador de Las Palmas de Gran Canaria. Los 190 millones cayeron también y más recientemente el 8 de octubre de 2019 en Reino Unido.

¿Cómo participar en el sorteo de Euromillones?

Lo fácil que es participar en el juego de azar es inversamente proporcional a la dificultad de ganarlo: tan solo consiste en elegir 7 números y acertarlos. De ellos, cinco se escogen entre el 1 y el 52, mientras que los otros dos son las llamadas 'estrellas' y se sitúan entre el 1 y el 12. Cada semana, Euromillones sortea un bote mínimo de 17 millones de euros que se va incrementando si nadie acierta el sorteo y se acumula la cantidad.

LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que la lista oficial del resultado del Euromillones de hoy que ofrece la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado es la única que tiene validez.