Eurojackpot: Comprobar resultados del sorteo del martes 9 de septiembre de 2025 Los números premiados fueron el 14, 18, 24, 27 y 50 y los soles han ido a parar a los números 8 y 9

LA VERDAD Martes, 9 de septiembre 2025, 21:54 Comenta Compartir

El Eurojackpot de la ONCE ya ha dejado a los ganadores del sorteo de hoy martes 9 de septiembre de 2025. Los afortunados son los que en su boleto tienen las cinco cifras siguientes: 14, 18, 24, 27 y 50. Los soles han ido a parar a los números 8y 9. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Con el Eurojackpot de la ONCE se puede ganar un bote muy jugoso con el que tapar agujeros, pagar facturas, comprar un inmuble, poner en marcha esa idea o cambiar de coche. Con los seis ceros del premio se abren muchas posibilidades. Para ganar dinero hay que acertar tanto la combinación integrada por los cinco números como los dos soles. El juego consiste en elegir cinco números entre el 1 y el 50 en una apuesta que cuesta 2 euros. El Eurojackpot se celebra desde Helsinki en el que participan 17 países de Europa.

Los premios del Eurojackpot

El Eurojackpot de la ONCE reparte un bote mínimo de 10 millones de euros que puede ascender hasta un máximo de 120 millones de euros si no hay acertantes. Los premios del Eurojackpot se dividen en 11 categorías según los aciertos:

- 1ª Categoría (si aciertas los 5 números y los 2 soles)

- 2ª Categoría (5 números y 1 sol)

- 3ª Categoría (5 números)

- 4ª Categoría (4 números y 2 soles)

- 5ª Categoría (4 números y 1 sol)

- 6ª Categoría (4 números)

- 7ª Categoría (3 números y 2 soles)

- 8ª Categoría (2 números y 2 soles)

- 9ª Categoría (3 números y 1 sol)

- 10ª Categoría (3 números)

- 11ª Categoría (1 número y 2 soles)

- 12ª Categoría (2 números y 1 sol)

El pago del premio

La ONCE reparte, además del cupón diario, el Cuponazo cada viernes, el Sueldazo los sábados y domingos, y el Eurojackpot los viernes. Si no se supera los 600 euros de premio, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día después. Esto significa que no se podrá recoger el premio una vez que pase ese plazo.

Esto cambia si la compra se ha hecho por la vía online en Juegos ONCE. Una vez terminado el sorteo se te enviará un correo para comunicarte si has sido premiado o no. En el caso que sea así, se te ingresará de forma inmediata en la cuenta virtual que se podrá tranferir a una cuenta bancaria desde este servicio. Aunque hay que tener en cuenta que los premios superiores a 40.000 euros se tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%.

