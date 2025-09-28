Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 28 de septiembre de 2025 La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha sido para los números 3, 6, 28, 35, 43 y 45

Ya puedes comprobar el resultado del sorteo de la Bonoloto del día de hoy domingo 28 de septiembre de 2025. Loterías y Apuestas del Estado organiza este sorteo a través del sistema de bombos múltiples. A través de las bolas que han salido de esas esferas se han conocido los números premiados. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.

La combinación ganadora ha correspondido a los números 3, 6, 28, 35, 43 y 45. El complementario ha caído en el número 47 mientras que el reintegro ha ido a parar al 0. Los premios están repartidos en 5 categorías diferentes.

El premio más grande corresponde a la combinación completa, es decir, si tienes los seis números distintos. El siguiente eslabón se consigue si has adivinado cinco de los números de dos cifras más el complementario. La tercera categoría hace referencia a si te haces con los cinco número pero sin el complementario. Mientras que en las dos siguientes ganas cuando posees 4 o 3 aciertos respectivamente. Los premios se cierran con el reintegro de una cifra que te devolverá el dinero invertido.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Para participar en el sorteo de la Bonoloto primero hay que decidir cuáles van a ser los seis números con los que se va a jugar, correspondidos entre el 1 y el 49. Una vez seleccionados los números se marca un reintegro entre el 0 y el 9 que también tiene premio. Aquí además se extrae el número complementario de las esferas de Loterías y Apuestas del Estado. El mínimo establecido para poder jugar es de 1 euro aunque el precio por apuesta es de 0,50 euros. Se pueden efectuar apuestas simples o múltiples de hasta un máximo de 11 números. Cada jugador elige si quiere realizar una apuesta diaria o semanal.

Hacienda también gana en este sorteo ya que los premios superiores a 40.000 euros tienen que ser declarados ante la Agencia Tributaria. De forma que los poseedores que hayan alcanzado esta cifra estarán obligados a tributar un 20%. Los que se hagan con una cantidad inferior no tendrán que rendir cuentas y su premio se le ingresará de forma íntegra.

¿Cómo cobrar el premio?

Una vez que hemos comprobado que nuestros números son algunos de los premiados querrás cobrar la cuantía. A la hora de cobrar el dinero si el premio es inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. En cambio, si tienes la suerte de hacer ganado un premio más grande solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE a partir del día después.

Recuerda que los premios tienen fecha de caducidad. Pasados los tres meses desde el día posterior no podrás recoger el dinero. Esto se aplica a todos los sorteos que ofrece Loterías y Apuestas del Estado como la Primitiva, la Lotería Nacional, o el Euromillones.

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la Bonoloto de hoy que ofrece la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado es la única que tiene validez.