Así es vivir en la ciudad más violenta del mundo A la ciudad fronteriza más transitada del planeta le faltaban pocos récords (dramáticos) por batir. Ahora, la batalla entre los cárteles por el control del tráfico de heroína y metanfetamina se libra barrio a barrio, esquina a esquina. Tijuana, un lugar donde la vida apenas cuesta dos euros, el precio de una dosis DAVID LÓPEZ Miércoles, 22 mayo 2019, 12:15

«Hola, niño hermoso. Sé que cuando tengas cierta edad vendrás a buscarme, como yo busqué al asesino de mi padre».

Martín Otero aún no ha cumplido los 30. Viste pantalones vaqueros, un polo del Manchester United y lleva un corte de pelo cuartelero. En una libreta de colegial traza el borrador de una carta. «Quiero pedirte perdón por haberte quitado a un ser tan querido de una forma tan cobarde». Martín es uno de los 150 internos de Una Nueva Visión, uno de los más de 200 centros de Tijuana para tratar las adicciones. Sentado en su litera, me extiende el cuaderno y me pide que lo lea.

