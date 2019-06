La víctima de La Manada rompe su silencio: «Voy recuperando el timón de mi vida» «Tras tres años, este proceso por fin se ha terminado», escribe la joven en una carta en la que reconoce que «ha sido largo y agotador» R.C. Madrid Viernes, 28 junio 2019, 11:13

«Buenos días, tras casi tres años este proceso por fin se ha terminado», con esas palabras rompía su silencio la víctima de La Manada, una semana después de que sus integrantes hayan sido condenados a 15 años de cárcel por violación. La joven enviaba una carta a 'El Programa de AR' (Telecinco), cuyos colaboradores la han hecho pública este viernes.

En ella explica que «ha sido largo, intenso y sobre todo, agotador» y que «lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después». «Pero puedo asegurar que valió la pena y que poco a poco voy recuperando el timón de mi vida», agrega.

La víctima da las gracias a las personas que la ayudaron tras la violación, incluyendo a la pareja que la encontró en un primer momento: «Son momentos en los que nadie sabe cómo actuar, pero vosotros lo hicisteis fácil. Gracias también a Pamplona y a Navarra, que con todo su empeño han hecho más fácil que alguna vez pueda volver. Gracias a aquellas primeras asociaciones y personas que llevaron esto a la calle, formando un eco que resonó por todos los rincones de España». «Gracias por no haberme dejado sola. Os estaré eternamente agradecida, pero yo no soy ninguna heroína. La fuerza para continuar muchas veces me la ha dado todo el calor y apoyo que he sentido».

El pasado viernes 21 de junio, el Tribunal Supremo elevó de nueve a 15 años de prisión la pena para los cinco acusados de La Manada por un delito de agresión sexual. Por unanimidad, la Sala revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por un delito de abuso sexual, penado con nueve años.

Al acusado Antonio Manuel Guerrero le sumaron, además, dos años de prisión, 17 en total, por el robo del móvil de la víctima. También se les castigó con ocho años de libertad vigilada tras cumplir la condena y la prohibición de acercarse 20 años a la agredida y se les impuso 100.000 euros de indemnización conjunta. Ese mismo viernes, los cinco miembros de La Manada fueron encarcelados en Sevilla I.