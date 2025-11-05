La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

EFE

La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad

Países como Polonia, Eslovaquia y Hungría se muestran reticentes por el impacto que esta medida pueda tener en la industria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:26

Los equipos negociadores de los Veintisiete han estado toda la noche en vela para acordar una posición común de cara a la cumbre del clima ... que se celebrará la semana que viene en Belém (Brasil). Finalmente se ha logrado un consenso político para que la Unión Europea reduzca sus emisiones un 90% para 2040 respecto a los niveles de contaminación de 1990, pero incluyendo medidas de flexibilidad para los Estados miembros, algo que ha acabado convenciendo a los países más reticentes a fijar este objetivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

