El truco para encontrar las mejores ofertas y descuentos en el Black Friday Esta será la séptima vez que se celebre este día de compras compulsivas en España LA VERDAD Martes, 20 noviembre 2018, 13:04

Comienza la cuenta atrás para el 'Black Friday' 2018, que este año se celebra el 23 de noviembre. Esta será la séptima vez que se celebre este día de compras compulsivas en España y las tiendas ya tienen preparados descuentos y ofertas para sus clientes.

Como viene siendo habitual, la tecnología será la estrella en el Black Friday. No es para menos, pues en este tipo de productos habrá descuentos de hasta el 60% en muchos comercios.

La tienda tecnológica Worten, por ejemplo, ya cuenta con descuentos en electrodomésticos, móviles y otros artículos de electrónica. Desde el 13 de noviembre iniciaron su campaña 'pre Black Friday', mientras que desde el 19 ya tienen en marcha su 'semana Black Friday'. Para el viernes 23 se reservan la sorpresa final.

También habrá ofertas de 'Black Friday en FNAC'. La cadena francesa califica sus productos con descuento con la 'Etiqueta Negra' y en diferentes categorías.

El Corte Inglés también ha anunciado que se sumará a este día de compras. Todos los departamentos se suman al 'Black Friday': moda, electrónica, electrodomésticos, móviles, portátiles, videojuegos, cine, hogar, deportes, música…

También tendrán un 'Black Friday' destacado Media Markt y PCComponentes. Tendrán descuentos de hasta el 50%.

Cabe destacar también las tiendas de moda. Zara, Pull&Bear o Bershka tendrán colecciones con descuentos de aproximadamente el 20%. Como viene siendo habitual, también se podrá comprar online en el Black Friday de Zara 2018.

Pisamonas, la zapatería infantil más conocida en España estará en Black Friday del 21 al 25 de noviembre con un 15% de descuento en todo. Todos los zapatos y complementos en su tienda online y en las 18 tiendas físicas de la marca estarán rebajados. Y, como siempre, con envíos, cambios y devoluciones gratis.

Los consejos de la OCU para el 'Black Friday'

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) admiten que el 'Black Friday 2018' puede ser una buena oportunidad para aprovechar descuentos y ofertas, pero hacen 10 recomendaciones para que la compra sea todo un éxito:

1. Compara: por un lado, puedes encontrar el mismo producto a precios muy diferentes. Por otro lado, a menudo existe un producto mejor que te puede salir más barato (o con mejor relación calidad/precio).

2. Mira el precio original. Junto al precio rebajado siempre tiene que figurar o el precio original o el porcentaje de la rebaja (o las dos cosas).

3. Que no te engañen con la garantía. Aunque sean rebajas, las garantías son las mismas de siempre: recuerda que si compras en persona solo están obligados a devolverte el dinero si lo que compras tiene algún defecto de fábrica. Si te arrepientes o te equivocas (unos zapatos que te van pequeños, una prenda que no te gusta) las tiendas NO están obligadas a devolverte nada (aunque muchas tienen políticas de devolución con las que si devuelves el producto te dan un vale por el mismo precio para gastar en esa tienda).

4. No son productos con 'tara'. Los productos rebajados tienen que tener la misma calidad de siempre: la norma no permite que se vendan como rebajados productos defectuosos.

5. Ojo a las condiciones especiales. Durante unas rebajas, la tienda puede aplicar algunas condiciones especiales (no aceptar pago con tarjeta, cambiar su política de devoluciones...), pero deben anunciarlo clara y visiblemente para que todos los clientes lo vean.

6. Conserva el tique. El tique o factura es lo que necesitas para reclamar: consérvalo.

7. Están obligados a darte una Hoja de Reclamaciones si la pides. Debes rellenarla en 3 copias: una para ti, otra para ellos y una tercera que deberás presentar en la Oficina de Consumo.

8. En las compras por Internet tienes 14 días para arrepentirte y devolver el producto sin dar explicaciones: tendrán que devolverte todo lo que pagaste. Si vas a pagar online, lo mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal. Evita hacer transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor.

9. Las compras impulsivas nunca fueron buenas: haz una lista de lo que necesitas. Piensa, medita... y de nuevo, compara.

10. Navega en modo incógnito. Te servirá para saber si los precios varían puesto que muchas webs instalan cookies en tu ordenador para advertirte de que se está agotando o que su precio está subiendo y puede ser mentira.

Recuerda que si quieres seguir todas las ofertas y descuentos por el 'Black Friday 2018' puedes ver toda la información aquí.