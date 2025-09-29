La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El escorpión que picó a la mujer trasladad al hospital. Policía Municipal Alcorcón

Trasladan al hospital a una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón

La Policía Municipal acudió al establecimiento y la víctima fue trasladada al Hospital Universitario Fundación Alcorcón; se sospecha que el arácnido podría haber viajado en el equipaje

Miguel G. Casallo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:30

Una huésped de un hotel de Alcorcón ha sido atendida y trasladada al hospital tras sufrir la picadura de un escorpión en el interior del establecimiento, según ha informada la Policía Municipal de la localidad a través de sus redes sociales.

El hecho se produjo el pasado viernes, cuando el personal del hotel dio aviso a la Policía Municipal alertando de que una clienta había sufrido una picadura atribuida a un escorpión. Al llegar al lugar, los agentes colaboraron en el traslado urgente de la mujer al Hospital Universitario Fundación Alcorcón para que los sanitarios valoraran si era necesario algún tratamiento específico.

La Policía ha señalado como hipótesis inicial que el animal podría haberse introducido previamente en el equipaje de la afectada, una explicación que tendría sentido dado que, aunque existen especies de escorpión en la Península Ibérica, no es habitual hallar estos ejemplares en núcleos urbanos. Las autoridades locales no han confirmado por el momento la especie ni el estado clínico final de la paciente.

Las picaduras de escorpión en Europa no llegan a ser graves como lo son en otros lugares del mundo, que suelen causar un dolor intenso, hinchazón en la zona adecta, mareos o fiebre. Sin embargo requieren de atención inmediata para colectivos vulnerables como los niños, ancianos o personas con patologías previas que sin una debida precuación podría ser mortal

El suceso ha generado consultas entre el personal del hotel y vecinos de la zona, que piden a los establecimientos turísticos extremar las medidas de control y revisar equipajes y habitaciones cuando se detecta la presencia de fauna potencialmente peligrosa. La Policía Municipal permanece atenta a nuevos avisos e insta a comunicar de inmediato cualquier hallazgo similar a los servicios de emergencias.

