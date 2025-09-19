Reestablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio entre Guadalajara y Soria
Los bomberos solicitaron el corte de la tensión para hacer frente al fuego que afectaba a la zona entre Alcolea del Pinar y Medinaceli
C. P. S.
Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:41
La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha recuperado su servicio después de que tuviera que ser suspendido durante aproximadamente una hora tras ... un incendio próximo a las vías entre Guadalajara y Soria. Según informóo Adif en su cuenta de X, los bomberos solicitaron el corte de tensión para poder controlar el fuego, que en un principio solo afectaba a la circulación de trenes entre Alcolea del Pinar y Medinaceli.
Renfe, también a través de su cuenta de X, informó que la suspensión del servicio también afectaba a los trenes que conectan la capital con Logroño y Pamplona.
