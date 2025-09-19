La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estación de Atocha. EP

Reestablecida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio entre Guadalajara y Soria

Los bomberos solicitaron el corte de la tensión para hacer frente al fuego que afectaba a la zona entre Alcolea del Pinar y Medinaceli

C. P. S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:41

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha recuperado su servicio después de que tuviera que ser suspendido durante aproximadamente una hora tras ... un incendio próximo a las vías entre Guadalajara y Soria. Según informóo Adif en su cuenta de X, los bomberos solicitaron el corte de tensión para poder controlar el fuego, que en un principio solo afectaba a la circulación de trenes entre Alcolea del Pinar y Medinaceli.

