La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tren de la línea AVE EP

Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía

El incendio, próximo a la vía, ha obligado a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha).

EP

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:50

La circulación de trenes en un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado suspendida este miércoles por la tarde por un incendio, según ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio, próximo a la vía, ha obligado a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha).

El corte de la circulación ha afectado, al menos, a dos trenes que han tenido que retroceder hasta Brihuega, según Adif.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  3. 3 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  4. 4

    Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia
  5. 5 Golpe a un grupo que hacía 'vuelcos' con fusiles de asalto y simulando ser policías en Murcia y el Valle de Ricote
  6. 6

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  7. 7

    La historia de Simo, un joven marroquí que llegó desde Canarias y sueña entre limones en Abanilla
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  10. 10 Fallece Valentín Contreras, la voz del rigor informativo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía

Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía