Los siete alimentos que te protegen del frío La psoriasis y la dermatitis son patologías que suelen aparecer en invierno y que se pueden evitar con una buena alimentación LA VERDAD Sábado, 3 noviembre 2018, 11:33

El frío invernal seca y empeora nuestra piel hasta deshidratarla, provocar lesiones pigmentarias, falta de brillo, descamación, acumulación de células muertas o hasta pequeñas heridas. En esta época del año se diagnostican muchos casos de dermatitis atópica, psoriasis, acné, xerosis o prurito cutáneo.

Los médicos aseguran que «si la piel está sana, hidratada y perfectamente estructurada, los agentes que producen esas agresiones rebotan y no producen ningún daño en esa dermis». Por eso es importante utilizar cremas, prendas de tejido térmico y bañarnos con agua tibia. No obstante, no debemos descuidar nuestra alimentación. Hay siete alimentos que nos ayudan a resguardar nuestra piel de las bajas temperaturas:

1. Té verde

Esta bebida alivia los síntomas del resfriado, hidrata la piel y la protege de agentes cancerígenos.

2. Granada

Esta fruta es rica en vitaminas A, C y E, potasio, calcio y fósforo. Esta concentración de antioxidantes combate la inflamación cutánea, aumenta el riego sanguíneo, reduce el acné, hidrata y ralentiza el envejecimiento de la piel. Además, el ácido elágico que contiene estimula la producción de colágeno. Este alimento está especialmente indicado para las personas que padecen psoriasis y eccemas.

3. Pescado azul

Es rico en grasas saludables que son capaces de regenerar la piel, cuidar la membrana celular y librarla de inflamaciones o sequedad. El salmón o el atún son las opciones más recomendadas.

4. Aguacate

Este alimento aporta hidratación y luminosidada a la piel gracias a su alto contenido en Vitaminas E, A, D y B y proteínas de alta calidad. Por todo ello, es un ingrediente muy utilizado para elaborar cosméticos.

5. Cacao puro

Tomar una taza de chocolate al día durante doce semanas mejora la textura de la piel. Por sus altos niveles de flavonoides, aumenta el flujo sanguíneo y estimula el paso de nutrientes y el suministro de oxígeno a la pie.

6. Zanahoria

Esta hortaliza elimina manchas y cicatrices. Mantiene la elasticidad gracias al colágeno que contiene. Es muy recomendable para personas que padecen dermatitis, acné o erupciones cutáneas.

7. Frutos secos

Tomarlos mantiene la piel tersa y elástica gracias a sus vitaminas A, E y F. La gran cantidad de proteínas y ácido alfalinolénico que posee protege la piel y evita la aparición de arrugas.