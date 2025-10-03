La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Protesta de los médicos este viernes en Madrid. EFE

Sanidad «entiende» el malestar de los médicos «tras años de sobrecarga» pero mantendrá el nuevo Estatuto Marco

El departamento de Mónica García dice que negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible»

J. A. G.

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:27

Mientras miles de médicos han salido este viernes a las calles de toda España para manifestarse en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad ... para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, el departamento de Mónica García sostiene que mantendrá el borrador y lo negociará con las Comunidades Autónomas para que la norma salga «con el máximo consenso posible». Con todo, Sanidad afirma que respeta el derecho a las protestas en esta segunda jornada de huelga de médicos (hubo otra en junio pasado ) y reconoce el «malestar» acumulado en el sector, tras años de «sobrecarga y precariedad».

