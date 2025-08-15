La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros esperan en Galicia EP

Renfe desconoce cuándo volverá a funcionar el ave Madrid-Galicia pero recuerda que los billetes se pueden cambiar

También ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo mediante autobuses

C.P.S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:41

Renfe suspendió ayer los trenes entre Madrid y Galicia por los graves fuegos en Ourense y desconoce cuándo se podrá restablecer ese servicio. La empresa ... pública recuerda por ello a los pasajeros que pueden cambiar y anular sus billetes sin costes adicionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  2. 2 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  3. 3 La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025
  5. 5 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia
  6. 6 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  7. 7 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  8. 8 Estos son los supermercados y las tiendas de la Región de Murcia que abren el 15 de agosto
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 14 de agosto de 2025
  10. 10 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Renfe desconoce cuándo volverá a funcionar el ave Madrid-Galicia pero recuerda que los billetes se pueden cambiar

Renfe desconoce cuándo volverá a funcionar el ave Madrid-Galicia pero recuerda que los billetes se pueden cambiar