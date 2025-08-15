La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos ante uno de los incendios en la comarca de Verín, Orense AFP

España afronta su gran fiesta de agosto con la respiración contenida por los incendios

El fuego, que no da tregua, permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas

J. Arias

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:30

España afronta este viernes -festivo en todo el país- su sexta jornada de la ola de incendios con especial intensidad en el triángulo de Zamora, ... Ourense y León. Los graves fuegos dejan hasta el momento tres víctimas mortales y el fuego actualmente permanece activo en 38 focos y arrasa más de 115.000 hectáreas.

