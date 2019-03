Científicos desvelan la razón por la que los bebés no deberían ver la televisión YouTube Los menores se quedan embobados frente a las pantallas desde muy temprana edad LA VERDAD Lunes, 25 marzo 2019, 12:53

La mirada perpleja que apenas parpadea lo dice todo. El colorido de la pantalla de televisión les embauca. Es uno de los modos de entretenimiento al que suelen recurrir los padres para librarse de los hijos durante un rato y a ellos les encanta. Los dibujos animados hacen las delicias de los más pequeños desde muy temprana edad.

Los padres, sin embargo, ignoran lo poco o nada beneficioso que resulta exponer a un bebé a una pantalla de televisión. Esto, por ejemplo, podría hacer que el pequeño tardara demasiado tiempo en pronunciar sus primeras palabras. El neuropediatra y experto en TDAH, autismo y desarrollo neurológico, Manuel Antonio Fernández, lo ha corroborado a ABC.

El facultativo ha sido tajante. «Los bebés no deben estar expuestos a pantallas de televisión o dispositivos electrónicos». Y no, los dibujos animados no son una excepción. Este veto a las pantallas durante sus primeros meses de vida favorece el desarrollo, clave en esta fase vital, de otras capacidades necesarias. Además, instalar a los más pequeños frente al televisor «puede provocar una falsa sensación de niño atendido que repercuta en un menor contacto con los padres o el entorno».

En cuanto a la tardanza de los menores en pronunciar sus primeras palabras que puede ocasionar la televisión, el neuropediatra advierte: «la comunicación se basa en un intercambio de información entre el que emite y el que recibe la información. Para ello, hacen falta dos personas y desde luego, no es lo ideal para el desarrollo de la comprensión y el lenguaje de los niños que su relación sea con una televisión».