Lucía Galán: «Me horroriza ver a niños con móvil, en vez de estar jugando» Lucía Galán, en el salón de actos del colegio Maristas. agm / P. SÁNCHEZ / «Los padres somos extremadamente rígidos con los hijos y, además, los sobreprotegemos. Tenemos que utilizar el sentido común», afirma la pediatra y bloguera ANTONIO LÓPEZ Sábado, 23 marzo 2019, 01:12

A Lucía Galán Bertrand (Oviedo, 1978), 'Lucía mi pediatra', como es más conocida, le cambió la vida y la forma de sentir su profesión cuando tuvo a sus dos hijos. Esa experiencia profesional y personal es la que comparte en su blog, un referente para muchas familias. Es autora de cuatro libros, el último de ellos 'Cuentos de Lucía, mi pediatra' (Planeta de Libros), que ayer presentó en el el colegio Maristas, ante 400 personas. El acto estuvo organizado por la asociación de padres del centro.

- ¿Cuál es el principal pecado que cometen los padres?

- La rigidez. Durante los primeros años de vida de nuestros hijos somos extremadamente rígidos y no nos salimos de lo que nos ha recomendado nuestro pediatra. Somos pocos flexibles. Eso cambia con los años. Hay que improvisar más. Tus hijos no han nacido para cumplir tus sueños, sino los suyos.

- ¿Qué es lo que falla?

- Qué los sobreprotegemos demasiado. Hay un miedo excesivo. La cantidad de información que tenemos ahora hace que empaticemos demasiado con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque piensas que te puede pasar a ti o a tus hijos.

- Pero ese miedo es normal.

- Creo que es un miedo desmedido e irracional. Los padres de antes usaban más el sentido común.

- Ha recibido muchas críticas, y las sigue recibiendo, de los grupos antivacunas. Para cerrar este debate, ¿qué les diría?

- Las puertas de mi consulta están abiertas. Mis consejos están basados en evidencias científicas. En esto hay un consenso unánime de los organismos oficiales. Las vacunas son seguras y salvan entre dos y tres millones de vidas cada año.

- La ausencia de los padres en casa ¿es culpa de estos, de la escasa conciliación laboral y familiar o de la sociedad en general?

- Estamos a la cola con respecto a nuestros vecinos europeos en cuanto a conciliación. Nunca hay un solo responsable, pero los padres somos los que menos culpa tenemos. El que tengamos que trabajar no nos convierte en peores padres. En mi consulta y charlas intento eliminar este sentimiento de culpa.

- ¿Qué le parecen las declaraciones de la periodista y presentadora de televisión Samanta Villar en las que dijo: «Tener hijos es perder calidad de vida»?

- Samanta hizo estas declaraciones cuando sus hijos tenían un año. Todos hemos pasado por ahí. Juzgar la maternidad con tan solo un año de crianza es injusto. Yo no he perdido calidad de vida. He dejado de hacer algunas cosas, pero también mis hijos me han dado otras, que de otra manera nunca hubiera tenido.

- El uso de móviles y tabletas, ¿desde cuándo y para qué?

- Desaconsejo cualquier tipo de pantalla hasta los dos años, porque repercute en su desarrollo. Me horroriza ver a niños de nueve meses con el móvil o el iPad, en vez de estar jugando. Hasta la adolescencia, no más de dos horas al día. Y hasta la preadoslescencia, no deben tener móvil.

- La Región de Murcia tiene la tasa más alta de obesidad de España. ¿En qué se falla con la alimentación?

- Muchas cosas están detrás de esos números. Damos a nuestros hijos muchos azúcares y hay demasiado sedentarismo por culpa de las nuevas tecnologías. Además, el gobierno llega tarde. También los padres se han relajado. En los colegios debería estar prohibida la bollería.

- ¿Cómo pueden actuar los padres ante la escasez de ayudas de la administración a niños con trastornos del desarrollo?

- Uno de cada diez niños necesita atención temprana y la mayoría de los padres no se puede permitir pagarla.Por eso, la administración debería hacer algo más de lo que hace. Es cuestión de recursos. Lo peor es que el número va en aumento.