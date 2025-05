Las radios que recomienda un experto en seguridad por si hay otro apagón: «Puede ser nuestra única forma de comunicarnos»

S. C. Miércoles, 7 de mayo 2025, 17:47 Comenta Compartir

El apagón que sufrió España el pasado lunes 28 de abril ha marcado para muchos un antes y un después en cuanto al estar preparado para circunstancias adversas. La normalidad del día a día y el estar centrado en cuestiones más cotidianas hizo que pocos se preocuparan por adquirir un kit de emergencia como el que recomendaba la Unión Europea.

Un hecho que provocó que el día del apagón muchos hogares se encontraran sin radios y sin pilas que, ante la ausencia de electricidad y de red móvil, impidió a los ciudadanos informarse por la televisión o por internet como es habitual. Una situación en la que la radio a pilas, además de la de los vehículos, se hizo más importante que nunca para conocer las noticias de última hora. Y, especialmente, para conocer las previsiones de la hora a la que iba a volver la luz. Los bazares y las tiendas se llenaron de personas que buscaban comprar una, pero se quedaron pronto sin existencias en cuestión de minutos.

Por eso, al igual que sucedió en la catástrofe de la dana de Valencia, la ventas de las radios se ha disparado y las búsquedas para encontrar el modelo que más se adapte a esas situaciones de emergencia también. David Marugán, un consultor especializado en seguridad y radiocomunicaciones, recomienda algunos modelos y también conciencia sobre la importancia de estos aparatos. «No me cansaré de recordarlo: la radio convencional salva vidas. Cuando cae internet, la cobertura móvil o la electricidad puede ser nuestra única forma de comunicarnos. Mentalizaos por favor. Las instituciones públicas deben fomentar esto ya. No nos acordemos tarde de tomar medidas», explica Marugán en la red social X, antes Twitter.

Dos de los modelos que recomienda este experto en radiocomunicaciones son la Xhdata D-608WB y la Degen D13. Ambas cuentan con baterías recargables, dinamo y paneles solares, entre otras características, que pueden ser muy útiles en situaciones de emergencia. En el caso de la primera pude encontrarse por unos 50 euros, dependiendo del vendedor, y la segunda por unos 30. Si bien es cierto que el precio ha subido en los últimos días por la alta demanda. Además, no está disponible en tiendas tan habituales como Amazon.

Sin embargo, Marugán también ofrece alternativas más sencillas y de un coste más bajo. «Si no tienes a mano una radio especial de emergencias, te servirá cualquier transistor portátil de bajo coste. Te recomiendo tener siempre unas pilas de repuesto. Una simple radio puede ser la compañía, información y esperanza en un momento trágico. Tendrás muchas horas de autonomía». Además, es muy posible que en algún cajón de casa tengas una radio antigua que no has valorado en los últimos años y ahora has comprobado que puede ser muy útil en determinadas situaciones.

