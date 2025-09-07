La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La psicóloga Silvia Álava Sordo. Pablo Blázquez

Silvia Álava Sordo

Psicóloga
«En unos quince días los niños se habitúan al colegio»

Vermú de domingo ·

Para facilitar la vuelta a clase, recomienda validar las emociones de los menores y revaluar los aspectos positivos del regreso

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:17

Con el moreno aún en la piel, muchos de los que han vuelto esta semana al trabajo ya buscan en el calendario el próximo puente ... como un faro en la niebla. «Pero tenemos que volver al trabajo siendo objetivos y viendo las cosas positivas. Si me gusta, maravilloso. Y si no me gusta tanto, pues pensar que sirve para pagar las facturas, la hipoteca o el alquiler», dice Silvia Álava Sordo. Psicóloga sanitaria y doctora en Psicología Clínica y de la Salud, además de docente, apasionada divulgadora y autora de diversos libros en los que vuelca sus conocimientos y su experiencia profesional, Álava asegura que tanto niños como adultos necesitan un pequeño periodo de adaptación para volver a la rutina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  4. 4

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  5. 5

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  6. 6 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Remontada con suspense de un Cartagena que engancha
  10. 10

    Tecnologías inmersivas con sello murciano para ayudar a la OTAN a salvar vidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «En unos quince días los niños se habitúan al colegio»

«En unos quince días los niños se habitúan al colegio»