Puedes celebrar una fiesta en las zonas comunes de tu edificio: todo lo que debes saber antes de hacerlo Los vecinos tienen derecho a usar estos espacios, pero hacerlo de forma exclusiva para un evento privado exige respetar ciertas normas legales y comunitarias

Ana de Dios Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:07 Comenta Compartir

Al organizar un evento como un cumpleaños o una reunión de amigos, además de todos los detalles que se deben considerar, también hay que sumar la búsqueda de un lugar en el que poder celebrarlo. Si tienes la suerte de disponer de una vivienda amplia para llevarlo a cabo, ese es un problema menos, pero si no es así, lo más probable es que tengas que alquilar un local.

Ahora bien, si resides en una comunidad de vecinos con piscina, azotea u otras zonas comunes, quizá en alguna ocasión te hayas preguntado si es posible reservar alguna de estas para realizar el evento. Y en caso afirmativo, qué debemos hacer o qué permisos serían necesarios para ello.

¿Es posible reservar una zona común para celebrar una fiesta?

Pues bien, según indican desde el portal inmobiliario Fotocasa, sí es posible organizar este tipo de fiestas en espacios comunitarios, pero siempre será necesario solicitar permiso. Y es que, aunque todos los vecinos tienen derecho a usarlos, hacerlo de forma exclusiva para un evento privado exige respetar ciertas normas legales y comunitarias. De hecho, el artículo 394 del Código Civil establece que «cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que lo haga conforme a su destino y sin perjudicar el interés de la comunidad ni impedir a los copropietarios utilizarlas según su derecho».

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que aquí interviene la Ley de Propiedad Horizontal, cuyo artículo 9.1 aclara que los propietarios están obligados a respetar las instalaciones y a «no realizar en su piso o local actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

¿Qué sucede si se celebra una fiesta sin autorización de la comunidad?

Organizar una fiesta en las zonas comunes sin permiso puede ocasionar serios problemas de convivencia e incluso consecuencias legales. Esa reunión aparentemente inocente puede transformarse en un conflicto con los vecinos, quienes tienen el mismo derecho de uso y pueden sentirse afectados por ruidos, molestias o por la ocupación indebida del espacio compartido. Además, muchas comunidades disponen de reglamentos internos que regulan el uso de piscinas, jardines o salones sociales. Incumplirlos puede provocar advertencias formales del presidente o administrador, e incluso sanciones económicas si así lo contemplan los estatutos.

Otro riesgo es la responsabilidad por daños. Cualquier desperfecto, suciedad o deterioro ocasionado durante la fiesta deberá ser asumido por el organizador. Y, a todo esto, hay que añadir que si estas conductas se repiten, la comunidad podría iniciar acciones legales amparadas en la Ley de Propiedad Horizontal, llegando a restringir el uso de los espacios comunes al vecino infractor.