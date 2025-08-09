La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo

María Ramírez

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:22

El mes de agosto trae consigo uno de los eventos astronómicos más esperados del año: las Perseidas. Este fenómeno, más conocido como las lágrimas de San Lorenzo, ilumina el cielo nocturno con una lluvia de estrellas que alcanza su punto máximo entre los días 11 y 13. Durante esas noches, si las condiciones meteorológicas son las adecuadas y hay poca contaminación lumínica, se pueden observar los meteoros en el firmamento.

Este espectáculo lumínico ocurre cuando la Tierra atraviesa una zona del espacio que está repleta de partículas del cometa Swift-Tuttle. Estos fragmentos, al entrar en la atmósfera a gran velocidad, se calientan y se desintegran, lo que provoca la estela de luz que se aprecia desde la superficie. A pesar de que se pueden observar desde mediados de julio, es en la primera quincena de agosto cuando el evento alcanza su mayor intensidad.

El mejor día y hora para ver las Perseidas

El ritual más popular al ver las Perseidas es pedir un deseo. La petición hay que formularla en el momento exacto en el que pasa una estrella fugaz. Lo cierto es que los meteoros se desplazan muy rápido, por lo que hay que estar muy atento y situarse en un lugar con buena visibilidad, preferiblemente alejado de las luces artificiales y con un horizonte despejado. Por ello, lo más adecuado es buscar áreas rurales o zonas elevadas.

El horario también es clave para disfrutar de este espectáculo. National Geographic ha desvelado la fecha exacta en la que mejor se puede apreciar este año: el 12 de agosto sobre las 22 horas. «El mejor momento para observar la lluvia es justo después del ocaso porque después saldrá la luna, que acabará de pasar su fase llena y estará muy iluminada, provocando que no sea fácil ver lo que sucede más allá en el espacio», especifican.

El número de meteoros que desfilarán por el firmamento a esta hora es muy variable, ya que depende de aspectos como la oscuridad del enclave escogido. No obstante, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que «en un lugar muy oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte puede superar el centenar» en una hora. Algunos de los lugares más emblemáticos para ver las Perseidas en la Región de Murcia son la playa, el campo o zonas altas como el castillo de Lorca. Estos rincones permitirán renovar la lista de deseos durante todo el año.

