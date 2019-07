Los pecados capitales de la paella, según Quique Dacosta El cocinero Quique Dacosta nos da los secretos para hacer la mejor paella y los pecados que no debes cometer Miércoles, 3 julio 2019, 12:23

Quique Dacosta acaba de inaugurar un restaurante en Londres, Arros QD, que pretende ser la embajada de la paella en Reino Unido y él su embajador; y cuyo objetivo es enseñar cómo es de verdad este plato fuera de nuestras fronteras.

Poner colorante en lugar de azafrán. El amarillo no es solo color: es el aroma y sabor del azafrán.

Sofreír demasiado la carne. Si se dora mucho, se quema la materia grasa y se vuelve indigesta. Cuando se dice que la paella no se debe tomar por la noche, no es cierto. Si está bien hecha, no hay problema.

Que la verdura se pase. ¡Mide los tiempos! Si pones la verdura desde el principio, y cuece 18 minutos, se pasa. Lo mismo con el pollo: si lo pones a hervir al tiempo que el arroz, al sacarlo está recocido.

