La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un Seat 600 en una concentración de coches clásicos en Plentzia (Vizcaya). Pankra Nieto

El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT

Se ha pasado en doce meses de 48.000 a 175.753 unidades registradas tras los cambios para simplificar y abaratar la inscripción de coches y motos con más de 30 años de antigüedad

J. A. G.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El parque de vehículos históricos en España casi se ha cuadruplicado en el año que lleva en vigor el reglamento de la Dirección General de ... Tráfico (DGT) que simplifica y abarata los trámites de inscripción. En los últimos doce meses, se ha dado un enorme impulso al parque de clásicos al pasar de 48.000 unidades a 175.753. Tráfico considera histórico un vehículo con al menos 30 años desde su primera matriculación o fabricación, y que se encuentre en estado original.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año
  2. 2 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4 Se acerca el cambio de hora de invierno de 2025: apunta la fecha para ajustar el reloj
  5. 5

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  6. 6 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  7. 7 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  8. 8 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca
  9. 9

    Colegios de Lorca con alta presencia de familias inmigrantes piden la figura del mediador
  10. 10

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT

El parque de vehículos históricos casi se cuadruplica tras un año del nuevo reglamento de la DGT