Paco Ureña indulta a 'Diablillo' en una tarde histórica en Albacete

Lo vivido este sábado en Albacete, en la lidia del cuarto de la tarde, pasará a la historia de la plaza. La conjunción de un ... toro enrazado y de duración infinita y el toreo salido del alma de Paco Ureña llegaron al corazón de los aficionados y estremecieron los tendidos.

Ya merecía Ureña que le tocara un toro bueno en una temporada de esfuerzos infructuosos ante toros sin opciones. 'Diablillo', que así se llamó el toro de Daniel Ruiz premiado con el perdón de su vida, se lo ofreció desde que hizo su aparición en el ruedo. Lo saludó con un buen ramillete de verónicas el lorquino, que luego se lució en el quite por gaoneras tras un cuidado puyazo.

Vio la clase del animal el matador que brindó su faena, esta vez no su muerte, desde los medios al respetable. Allí, en el centro del anillo, con las dos rodillas en tierra, comenzó su faena toreando en redondo con un cambio de mano incluido. La entrega del torero fue total y el astado respondió a la exigencia del toreo por abajo en una faena desgarrada, de compás muy abierto en tandas con la diestra, ligadísimas y pasándose los pitones por la faja.

Ampliar Roca Rey, Caballero y Ureña salen a hombros con el ganadero en Albacete. EFE

La faena siempre fue a más, transmitiendo el torero la emoción a un tendido que bramó con la obra del lorquino. Se empezó a pedir el indulto y Ureña siguió toreando con pases de todo tipo, de pie y de rodillas.

Cuando asomó el pañuelo naranja en el balconcillo de la presidencia las emociones se desbordaron en un hombre que necesitaba este triunfo como el agua clara. Torero y ganadero se fundieron en un emocionante abrazo y dieron la vuelta al ruedo juntos. Paco, con las dos orejas y el rabo en sus manos. Su primero no sirvió y el esfuerzo del torero no tuvo premio

La tarde tuvo contenido. Roca Rey le había cortado una oreja con petición de otra al tercero de la tarde y con una superioridad figurón de época replicó con un faenón al quinto, toro para el que también se pidió el indulto. El toro recibió el premio de la vuelta al ruedo y el peruano, dos orejas incontestables.

Entró en la corrida Manuel Caballero en sustitución de Morante de la Puebla para tomar la alternativa. Lo hizo de blanco y oro, con el toro 'Bullidor', primero del gran encierro de Daniel Ruiz. Toro marcado con el número 19 y 505 kilos.

Tuvo Ureña la sensibilidad de invitar al ruedo a Manuel Caballero padre, gran figura del toreo para que fuera él quien cediera la muleta al sucesor. Una faena de mucho temple rematada de un estoconazo sin puntilla tuvo el premio de una oreja con fuerte petición de la segunda. También rodó sin puntilla el sexto, al que Caballero le cortó la oreja que le abría la puerta grande, tras una faena ortodoxa y estética en su primer tramo y un final de cercanías.

Con los tres toreros a hombros acabó esta corrida de la Feria de Albacete de lleno de no hay billetes.