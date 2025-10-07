La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
Consultorio médico de Poblete. R. C.

Un paciente agrede a un médico en Ciudad Real porque no quería atenderlo por teléfono

El facultativo le indicó que necesitaba valorarlo en la consulta y el paciente acudió al consultorio para agredirlo

J. M. L.

Ciudad Real

Martes, 7 de octubre 2025, 19:45

Comenta

Un médico de Atención Primaria del Consultorio Local de Poblete (Ciudad Real) ha sido agredido por un paciente al que no quiso atender por teléfono. Los hechos, que han sido denunciados por el facultativo, ocurrieron cuando éste le indicó que debía acudir a la consulta ya que los síntomas que le había relatado telefónicamente requerían una evaluación presencial.

El paciente no quedó satisfecho con la respuesta y acudió enfadado a este consultorio, dependiente del Centro de Salud I de Ciudad Real, en su coche. El vehículo llegó a tal velocidad que derrapó ante la puerta. El conductor bajó del coche y se introdujo rápidamente en el ambulatorio donde insultó y golpeó al médico. Hasta el consultorio de este pueblo de 2.900 habitantes acudieron agentes de la Policía Local de Poblete y de la Guardia Civil de Miguelturra (Ciudad Real) que auxiliaron al galeno y abrieron una investigación para localizar y detener al agresor.

A raíz de estos hechos, tanto el Sindicato Médico como el sindicato CSIF han pedido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que dote de vigilancia a los centros de salud y consultorios y que se persone en todos los casos de agresión como acusación particular. Y es que en los últimos treinta días se han contabilizado hasta cuatro episodios violentos contra profesionales sanitarios en la provincia de Ciudad Real.

Precisamente este martes se reunió el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Ciudad Real en el que se decidió elaborar dos protocolos contra las agresiones a trabajadores sanitarios: uno preventivo y otro para aplicar tras una agresión. También se acordó impartir un curso a los profesionales del ámbito sanitario para saber cómo actuar ante un acto violento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  2. 2 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  5. 5 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  6. 6 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  7. 7 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  8. 8

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  9. 9 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  10. 10 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un paciente agrede a un médico en Ciudad Real porque no quería atenderlo por teléfono

Un paciente agrede a un médico en Ciudad Real porque no quería atenderlo por teléfono