La pediatra y divulgadora Lucía Galán Coral Ivars
Lucía Galán. Pediatra y divulgadora

«Los niños no se resfrían por caminar descalzos»

«Es importante estar actualizado en ciencia, pero también hablar desde la sensibilidad que padres y madres necesitan», afirma 

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A los cinco años Lucía Galán ya sabía que iba a ser pediatra. Lo que no sabía es que, gracias a sus dotes innatas para ... la comunicación, también acabaría convirtiéndose en un referente dentro de la divulgación médica ni que sus libros se venderían como rosquillas entre los padres primerizos: «En cada firma siempre hay alguna madre que me dice: 'Lucía, a ti te debo la mamá tranquila que soy'. Y eso me llena de un orgullo infinito». Ahora, 'El gran libro de Lucía, mi pediatra', en el que da consejos sobre cómo afrontar la crianza de los hijos, vuelve con una nueva edición ampliada y actualizada que pone especial atención en la psicología de niños y adolescentes.

