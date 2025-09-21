La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un abuelo coge la mano de su nieto. Fotolia AdobeStock

Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos

Estudio científico. ·

La esperanza de vida creció 0,25 años cada doce meses hasta 2011, cuando se detuvo. En 2019, con el covid, empezó a caer

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:29

La esperanza de vida no sólo ha dejado de crecer. Desde hace algunos años, disminuye. Es la contundente conclusión de un estudio europeo realizado en ... 16 países, incluyendo España. Como los demás, aquí se observó «una disminución absoluta de la esperanza de vida» desde 2019. Desde entonces, se vive 0,18 años menos. Es decir, se muere casi dos meses antes de media, unos 64 días menos. La esperanza de vida tuvo un aumento sostenido entre 1990 hasta 2011, año en que empezó a ralentizarse su crecimiento. Ocho años después se registraron indicadores negativos. Los científicos que participaron en el trabajo plantean que esa caída no se debió sólo a las infecciones respiratorias causadas por el covid. También fue determinante la incidencia de enfermedades cardiovasculares y neoplasias, producidos por factores que se pueden atribuir a los hábitos de vida, más que a la genética. Hipertensión, tabaquismo, colesterol, sobrepeso, riesgos laborales, alcohol y sedentarismo.

