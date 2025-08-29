Estos son los murcianos elegidos por Forbes entre los 100 mejores creadores de contenido de España en 2025 Este listado forma parte de los Premios Forbes Best Content Creators 2025, que este año incorporan como novedad el People's Choice Award, donde los usuarios podrán votar a su 'influencer' favorito

Las redes sociales se han convertido en las plataformas de entretenimiento por excelencia, especialmente entre los más jóvenes. En consecuencia, el auge de aplicaciones como Instagram o TikTok ha dado lugar a nuevas profesiones como creadores de contenido, instagramers o tiktokers. Estos perfiles reúnen en sus cuentas a miles y miles de seguidores que siguen a diario su rutina. La influencia que ejercen ha hecho que se conviertan en auténticos referentes.

Como ya es habitual desde hace unos años, la revista Forbes ha publicado la lista de los Best Content Creators 2025 de España, un ranking en el que se escoge a los 100 mejores influencers del país.

«Los creadores son cruciales cuando su conexión con las audiencias es auténtica, especialmente a medida que las plataformas sociales se convierten en motores de búsqueda. Atentos a sus evoluciones, Forbes desvela cuáles son los 100 principales creadores de contenido en España», señalan desde la revista. En esta edición se han colado dos representantes de la Región de Murcia: la cartagenera Mariang y el murciano Xuso Jones.

Este listado forma parte de los Premios Forbes Best Content Creators 2025, que este año incorporan una novedad destacada: el People's Choice Award, un galardón especial que reconocerá al creador más votado por el público. De hecho, las votaciones ya están abiertas y el ganador se dará a conocer durante la gala que se celebrará en septiembre en la Embajada de Italia en Madrid, donde se entregarán los premios en distintas categorías.

Xuso Jones

Probablemente, cuando el murciano Jesús Segovia, más conocido en redes como Xuso Jones, subió hace 14 años a YouTube su vídeo cantando en el McAuto su pedido, no podía imaginar todo lo que estaba por venir. Actualmente cuenta con 2,1 millones de seguidores en Instagram y 1,9 en TikTok, y figura por cuarta vez consecutiva en esta prestigiosa lista.

Aunque su faceta artística comenzó en la música, el murciano también ha participado en programas como MasterChef Celebrity o Tu cara me suena. Además, desde 2022 conduce junto a la humorista Ana Brito el pódcast Poco se habla, por el que han pasado artistas y personalidades como Malú, Kiko Rivera o Paz Vega. En 2024, este proyecto obtuvo el Premio Ondas Globales al mejor anfitrión.

No obstante, su perfil en redes sociales destaca sobre todo por su toque humorístico, en el que comparte trends, recetas y anécdotas divertidas, como cuando quedó atrapado en un bazar de Cabo de Palos o en un ascensor.

Mariang Maturana

Por su parte, la cartagenera Mariang Maturana, junto a Carlos Peguer, entra por primera vez en esta lista gracias a su pódcast 'La pija y la quinqui'. Según destaca Forbes, este espacio «se ha convertido en la voz de su generación, entrevistando a todo tipo de personajes». No es para menos: por sus micrófonos han pasado figuras de la talla de Rosalía o Pedro Sánchez, entre muchos otros rostros conocidos.