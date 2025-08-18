Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León Es el tercer fallecido en la provincia

Un muerto y un herido en el vuelco de una moto bomba en Compludo, en la provincia de León. El vuelco de una motobomba de incendios Charlie, propiedad de la Junta de Castilla y León ha provocado el fallecimiento de su conductor y ha dejado a otro persona herida. Es la tercera víctima mortal en la provincia de León, aunque por el momento se desconocen sus datos de filiación.

El siniestro se ha producido sobre las 22.20 horas de este domingo, 17 de agosto. En ese momento, los servicios de Emergencias han recibido una llamada en la que alertaban del vuelco de un camión autobomba que había caído por un terraplén. Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado recursos del Sacyl y efectivos de la Policía Nacional. Una vez han localizado el lugar en el que se encontraba el vehículo, han encontrado a una persona que permanecía en el interior del mismo y otra, inconsciente, que se encontraba en el exterior.

Las labores de rescate no han sido fáciles debido a que el vehículo había caído en un punto de difícil acceso, de forma que los trabajos han sido dirigidos por el Centro Coordinador de Emergencias. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, uno de los bomberos ha perdido finalmente la vida.

Cuarta víctima mortal en los incendios de agosto

Con la muerte de este bombero la cifra de víctimas mortales, en el contexto de la ola de incendios que azota a España desde principios de mes, asciende hasta cuatro. La primera de ellas fue un hombre que, mientras presuntamente trataba de salvar a sus caballos, fue sorprendido por las llamas del fuego que se produjo en la localidad madrileña de Tres Cantos a principios de la semana pasada.

Los otros dos fallecidos eran dos voluntarios que trabajaban en las labores de extinción, con el objetivo de defender su pueblo de las llamas. Ambos se encontraban en la provincia de León, uno de los territorios más castigados por el fuego este verano.

