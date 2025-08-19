La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

La delegación del Gobierno en Cataluña ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 17:45

Un turista catalán ha muerto en un accidente de submarinismo en Bali (Indonesia), según ha informado la delegación del Gobierno en Cataluña en un comunicado este martes.

La delegación ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle y que la cónsul en Yakarta se está desplazando al lugar de los hechos para la correspondiente identificación y posterior repatriación del cuerpo en consonancia con la legislación de Indonesia.

Según ha informado 'The Bali Times', el suceso tuvo lugar el domingo cuando el turista, de 37 años, sufrió un desmayo por una falta de oxígeno mientras buceaba a «demasiada profundidad» tras unirse a tres ciudadanos locales para practicar pesca submarina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 «Es el momento de poner ese punto final»: Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política
  4. 4 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  5. 5 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  6. 6 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  7. 7 Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati
  8. 8 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  10. 10 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali