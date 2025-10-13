La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya

La Guardia Civil investiga si fue atropellada por una furgoneta al dar marcha atrás

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:02

La Guardia Civil investiga la muerte de una niña de un año en el entorno de la iglesia palmariana, situada en la localidad sevillana de El Palmar de Troya, que celebraba su 'procesión magna' con una jornada histórica de puertas abiertas a la que se acercaron centenares de personas.

Los hechos sucedieron sobre las 23.30 horas de este domingo 12 de octubre. La Benemérita recibió una llamada que alertaba del posible atropello de una menor dentro del recinto de la iglesia palmariana o en la salida del mismo, según precisaron las fuentes consultadas.

Las primeras informaciones recibidas por la Guardia Civil apuntaban a que el accidente se habría producido cuando el conductor de una furgoneta dio marcha atrás y, por circunstancias que aún están bajo investigación, habría golpeado a la pequeña.

De la investigación se ha hecho cargo la Unidad de Atestados de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. El conductor, de origen alemán y que tenía previsto volver a su país este lunes, está siendo investigado a la espera de reconstruir el suceso y aclarar cómo se produjo.

La iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, conocida popularmente como iglesia palmariana, y que lleva décadas rodeada de polémicas, había permanecido hasta ahora blindada entre los muros de su colosal basílica en El Palmar de Troya.

Sin embargo, este domingo celebró una jornada histórica de puertas abiertas -anunciada en redes sociales- con motivo de su 'procesión magna'. El acto consistía en la salida de dos pasos, el de la Santa Faz y el de la Santa Madre del Palmar Coronada, lo que atrajo a centenares de personas que desfilaron a lo largo de la jornada por el recinto.

