La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El todoterreno, precintado tras el atropello. Efe

Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza

La policía detiene al supuesto autor, un irlandés que conducía bajo los efectos de las drogas

E. P.

Palma

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:33

Una de las tres mujeres que ha sido atropellada la mañana de este domingo en la zona de Es Puetó, entre los municipios de Sant ... Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, ha acabado falleciendo. El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.30 horas de este domingo a la altura del número 13 de la calle Molí, según ha informado el SAMU 061.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  2. 2 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  3. 3 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  4. 4 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  5. 5 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  6. 6 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  7. 7

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  8. 8 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  9. 9

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  10. 10 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza