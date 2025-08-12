Muere el hombre herido en el incendio de Tres Cantos Ingresó en el hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo

El hombre que fue atendido ayer con quemaduras en el 98% del cuerpo a consecuencia del incendio de vegetación declarado a última hora de la tarde en Tres Cantos (Madrid), ha fallecido. Según algunas informaciones no confirmadas podría haberse encontrado junto a ganado, tratando de sacarlo de la zona. Tras recibir los primeros cuidados médicos en el lugar, fue trasladado al Hospital La Paz en un helicóptero de Guardia Civil dada la gravedad de su estado.

El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid.

A lo largo de esta noche han trabajado en las labores de extinción el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras.

A estos, se han sumado además, 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la comunidad.

Además, en cuanto las condiciones de visibilidad lo permitan se incorporarán a los efectivos varios medios aéreos.

180 personas evacuadas

Por el momento, se han visto afectadas más 1.000 hectáreas del terreno y han sido evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastian de los Reyes. De las personas evacuadas, 100 han necesitado además realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

Actualmente no hay ninguna carretera cortada por el incendio, pues las que tuvieron que ser cortadas este lunes por la tarde ya han sido reabiertas al público.

A las 9.30 horas de este martes hay convocada una reunión del CECOPI para analizar la situación.

El peligro de las rachas de viento

Según ha informado la delegación del Gobierno en Madrid en su cuenta de 'X', en estos momentos no hay riesgo para núcleos de población ni para infraestructuras críticas pero se prevé que en la tarde de este martes, el aumento de las rachas de viento, eleve la peligrosidad del incendio.

Por ello, han pedido a la ciudadanía que tenga máxima precaución y que sigan únicamente la información remitida por los canales oficiales.