Nevenka Fernández, durante la entrevista, esta semana en Madrid. José Ramón Ladra

Nevenka Fernández

Activista y autora de 'El poder de la verdad'
«Hubo momentos muy duros en los que pensé en acabar con todo»

Después denunciar el acoso del alcalde que era su jefe, emigró para reconstruir su vida después de tocar fondo. Ahora da la cara por las víctimas silenciadas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:22

Tenía 26 años cuando, en un acto de valentía sin precedentes en España, denunció por acoso a un poderoso político gallego, Ismael Álvarez, alcalde de ... Ponferrada. Era 2001 y, aunque ganó el juicio, Nevenka Fernández tuvo que emigrar para encontrar trabajo, víctima, además, del rechazo social. Ahora tiene más de 50 años, dos hijos, trabaja en una gran transnacional y colabora con una ONG humanitaria en Reino Unido. Acaba de publicar 'El poder de la verdad' (Sine Qua Non), donde narra los años de reconstrucción vital, más allá de lo que ya contaron otros libros y películas.

