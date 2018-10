Minaretes de cristal

Ser musulmana en España: Liderazgo social, pero invisibilidad religiosa

Amanda Figueras: Autora de 'Por qué el Islam', le preocupa más la pérdida de derechos civiles que la práctica religiosa.

Con casi dos millones de practicantes los musulmanes ya son, con enorme distancia, la segunda comunidad religiosa en España. Unas cifras no tan alejadas de los cupos que se manejan en Gran Bretaña. Pero ¿sería posible trasladar aquí su experiencia e impulsar el liderazgo de la mujer en los rezos? «Su pregunta podría dar para un buen artículo, pero dentro de unos años porque la comunidad aquí todavía no está preparada», se sincera el experto en estudios islámicos y coordinador de la Casa Árabe de Córdoba, Javier Rosón.

Los líderes masculinos confirman estas impresiones. «No puedo imponer a una mujer, aunque intento que estén en órganos en los que antes no podían», admite el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay Tatari, que insiste en que «son las que más presencia tienen en las comisiones de trabajo social y educativo». En la mayor mezquita de la península, la madrileña de Tetuán, 32 de los 48 profesores de enseñanza son mujeres. Pero Riay Tatari reconoce que «no vamos a forzar con algo que puede dar problemas, no queremos hacer ruido».

En una línea muy similar se pronuncia el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas (FEERI), Mounir Benjelloun. «El islam no discrimina entre hombres y mujeres pero tenemos que superar mentalidades que no aceptan esa igualdad». Pide tiempo para un colectivo que se ha expandido durante la fuerte inmigración magrebí de los años 90, aunque sus derechos en igualdad de culto con otras religiones no fueron reconocidos hasta 1992. Para Benjelloun «se están dando pasos» pero insiste en que las condiciones en las que deben practicar su religión no ayudan.

La FEERI tiene registradas 1.600 entidades y más de mil lugares de culto. «Solo 15 o 20 están en buen estado. Lo mayoría no son mezquitas sino oratorios en locales incómodos», lamenta su presidente. Es lo que se conoce como 'islam de garaje'. Pero los movimientos más aperturistas los protagonizan en gran parte los llamados 'conversos', hombres y mujeres convertidos a esta creencia.

Las musulmanas españolas viven su realidad en dos planos que apenas se rozan. «Una cosa es la vida social en la que incluso llegamos a estar representadas en exceso y otra es la vida religiosa, en la que no existimos. Y no creo que eso vaya a cambiar a corto plazo», sentencia Isabel Romero, única mujer presidenta de un organismo tan básico para esta cultura como el Instituto Halal, responsable de garantizar el respeto coránico del sacrificio de animales en los mataderos.

Romero es una de las cabezas visibles del peso femenino en las comunidades y cree que el futuro de la igualdad pasa por «trabajar con los jóvenes y sobre todo con tantas chicas que se están implicando». Mujeres jóvenes que están elevando las cifras de nuevas comunidades islámicas. Sus jerarquías son distintas a las católicas. Aquí no hay una carrera profesional. Se promueve todo en el trabajo de base del que sale el liderazgo social y religioso.

Excluidas del rezo

Pero esa progresión se corta de cuajo al llegar a la puerta de los rezos. «Cada vez hay mayor exclusión de las mujeres en las mezquitas. No hay sitio para nosotras. En España no se está haciendo la necesaria transición religiosa», lamenta Isabel Romero.

«¡Ya me gustaría ver qué pasaría aquí con experiencias como la de las británicas!», exclama entre agradecida y escéptica la presidenta de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, Amparo Sánchez Rosell. Fue la primera presidenta (en su caso del Centro Cultural Islámico de Valencia) y es una referencia para el resto de musulmanas españolas. Eso fue en 1996. «Hoy más de la mitad de los órganos de representación los ocupan mujeres», se enorgullece.

Hasta las plazas de profesor de religión islámica que poco a poco van creciendo en España las copan ellas. Y en esas clases enseñan a su alumnado que su religión «no impone en ningún precepto el patriarcado, aunque (los varones) lo quieran ver así», expone Sánchez Rosell. Ella admite que parte del activismo lo están protagonizando las nuevas generaciones de conversas, «jóvenes españolas que no tienen ese 'equipaje' que llega del pasado».

Españolas como la activista de la Asociación Musulmana de los Derechos Humanos, Alicia Ali, que lamenta el derrotismo de las mujeres mayores que «insisten en que es mejor rezar en casa»; y habla a las claras de «una islamofobia de género porque en ningún sitio está estipulada que tengamos que ser sumisas en nuestras prácticas». Ali es de origen egipcio y se mira en el espejo de su segunda patria, de la que tenemos una imagen de lucha contra el integrismo pero donde «ya hay muchas mujeres imanas, aunque solo puedan dirigirse a otras mujeres». Alicia Ali sitúa en ese machismo de mezquita la explicación a los mensajes radicales desde los púlpitos. «El mundo de los imanes es opaco. No hay ni formación, ni manera de controlarlos».

La periodista Amanda Figueras, convertida y autora de 'Por qué el Islam', cree que las cosas están cambiando. «Y en esa lucha no estamos solas, también hay muchos varones». Figueras no comparte la urgencia de una mayor presencia en las mezquitas. «No es una prioridad. Más acuciante es el acceso al trabajo o el respeto por usar el velo». Para ellas llega el consejo desde sus colegas británicas. «Actuar ahora, aprender de los demás e inspirar cambios positivos en la comunidad», les propone Anjuma Choudhury.