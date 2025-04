Los mejores memes del apagón: así se ha vivido en redes sociales el corte eléctrico que afectó a España La falta de conexión a internet no impidió que los usuarios se hicieran eco de un hecho que, sin duda, quedará marcado en la historia del país

El apagón sin precedentes que sufrió ayer la Península Ibérica provocó colapsos en carreteras, estaciones, colas en supermercados para conseguir comida, y, sobre todo, en los bazares, donde muchos buscaban linternas, velas, pilas y radios. Durante unas horas, gran parte de España retrocedió varios años en lo que respecta a la tecnología. Aunque se vivieron momentos de angustia e incertidumbre por no poder contactar con nuestros seres queridos o por no saber cómo llegar a casa después del trabajo, para muchos fue inevitable reflejar este hecho, que sin duda quedará en la historia del país, en redes sociales.

Como ocurre cada vez que España vive una situación anómala, plataformas como X se convirtieron en una fábrica de memes, y eso que en esta ocasión gran parte de la población no tenía acceso a internet. Sin embargo, eso no impidió que, más tarde o más temprano, los usuarios compartieran sus ocurrencias con sus seguidores.

Este lunes, algunos de los objetos más deseados en cualquier casa eran las pilas, linternas y radios, para poder mantenerse informados sobre el apagón. También las cocinas de gas cobraron protagonismo, ya que permitían cocinar o calentar comida. Por ello, @_Kaperuzita compartió una foto de los Volturi, de la saga Crepúsculo, acompañada del texto: «Los que tienen cocina de gas y radio a pilas».

Algunos también bromeaban con la cantidad de momentos 'históricos' que se están viviendo en España en los últimos años. En este caso, los usuarios recuperaron uno de los memes más famosos de Johnny Depp en la película 'Descubriendo Nunca Jamás'. En la imagen, que pertenece a una escena de dicha cinta, Depp aparece junto a un niño en pleno llanto, pero con un diálogo adaptado: «¿Qué tal fue el examen de historia?», pregunta el actor, a lo que el niño responde: «Me cayeron los eventos históricos del 2020 al 2025».

Unas horas antes de que toda la Península Ibérica quedara a oscuras, uno de los temas que más atención acaparaba era el cónclave, que ya se sabe se celebrará el 7 de mayo para elegir a un nuevo Papa, tras la muerte del Papa Francisco. Pues bien, el apagón ha provocado que más de uno «se canse» de ser «experto en Cónclave papal» para especializarse en «apagones eléctricos».

Si hablamos de memes, no puede faltar alguna escena de la serie 'Aquí no hay quien viva', en la que les cortan la luz a los vecinos del A por una guerra entre ellos. «Apagón en toda España. Nosotros a los 5 minutos», decía uno de los mensajes.

Mientras que para algunos la mayor preocupación fue no poder comunicarse ni acceder a internet, otros no podían dejar de pensar en los alimentos que tenían en las neveras y congeladores. Una usuaria publicó: «Ocho horas pensando en todo lo que se me iba a estropear en el congelador», acompañado de un vídeo de Belén Esteban llorando «por una trucha».

A pesar de todos los memes y de que reírse de la situación ayuda a quitarle hierro al asunto, ahora ha quedado claro que la recomendación de la Unión Europea de tener en casa un kit de emergencias no era en absoluto descabellada.