Murcianos atrapados en trenes por el apagón: «Estuvimos dos horas y media encerrados, sin luz y sin ventilación»

Alicia Negre Martes, 29 de abril 2025, 12:35 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

Celia Martínez iba montada en el tren de Cercanías camino de Alicante cuando empezó a notar que algo no marchaba. «Me parecía raro que fallara la cobertura y solo me llegara algún Whatsapp de vez en cuando», explica. Para esta joven de 25 años, natural de Alcantarilla y estudiante en la escuela superior de diseño de Alicante, el trayecto en tren entre Murcia y la capital de provincia vecina es habitual. «Cuando estábamos cerca de Callosa se paró el tren en medio de la nada», relata. «Los guardias nos dijeron que podíamos salir a tomar el aire pero que no nos fuéramos muy lejos». En ese momento comenzó una espera que se prolongaría durante horas y que llevaría a esta joven a pasar parte de la madrugada en la piscina municipal de la localidad alicantina. «Al principio conseguí comunicarme con mi familia aprovechando alguna raya de cobertura pero luego ya no», relata.

Celia aprovechó los «tres o cuatro» euros que llevaba sueltos para comprar un sandwich con el que calmar el hambre en un pequeño bar cercano a la zona donde se detuvo el tren, pero insiste en que no todo el mundo llevaba algo en efectivo y no se repartió comida. «Cuando pasaron cuatro horas la gente se empezó a ir», rememora. «Una señora tenía una radio y la iba encendiendo y apagando y con eso nos enterábamos de algo. El personal no sabía nada». Conforme iban transcurriendo las horas, explica la joven, visitó el vagón, en el que aún permanecían una quincena de personas, la alcaldesa de Callosa y unos guardias civiles de paisano que comenzaron a organizarlos para pasar la noche. Celia entabló conversación con otro veinteañero de Albacete que también permanecía incomunicado de los suyos y corrió la misma suerte. «Había una mujer con una bolsa de naranjas y nos dio un par».

El grupo fue realojado ya en torno a las once de la noche en las instalaciones de la piscina municipal de Callosa donde les dieron esterillas, linternas y mantas para pasar la noche. «Hicieron todo lo posible para atendernos pero no había mucho», explica. «Nos dieron agua, magdalenas y un poco de leche y nos hicimos un Cola Cao».

En torno a la una de la madrugada la cobertura comenzó a regresar a los teléfonos de algunos de los afectados. «El chico de Albacete me dejó que llamase a mi familia y mi padre se acercó a la una y media a buscarme», relata. «El chico seguía sin poder comunicarse y sin que le dieran ninguna solución».

Parados en Albacete

Los problemas que el apagón eléctrico masivo generó en la red ferroviaria también afectó este lunes a la murciana Elisabet Vera, que viajaba de Madrid a Murcia con su marido y su hija de cinco años. Tras tomar el AVE en la estación de Atocha, el 'fundido a negro' les sorprendió a unos 200 metros de la estación de tren de albacete. «Estuvimos dos horas y media en el tren encerrados, sin luz, sin ventilación y con las puertas cerradas», relata. «Lo peor fue el desconocimiento de lo que estaba pasando. Si era una avería del tren, un atentado, una guerra… Hubo momentos de tensión porque había pasajeros que querían bajar a la fuerza».

Elisabet explica que llegó un momento en que Renfe decidió evacuarlos y sacarlos andando por las vías hasta llegar a la estación. «Nos sacaron a la calle y cerraron la estación. No nos dejaban acceder dentro de la estación para usar el baño ni nada. Los comercios cerraron y no nos daban servicio de agua ni comida». Esta murciana asegura que la compañía ferroviaria les pidió que aguardaran hasta las 18 horas para obtener más información. «Lo que hicimos fue ponernos en la cola de taxis encontrándonos con que ninguno iba a salir de la ciudad porque no tenían gasolina ni podían echar». Esta familia consiguió finalmente subirse a un taxi que los acercó hasta Murcia pagando 220 euros por llegar a casa.