Llega a Murcia un nuevo mercadillo de ropa vintage: más de 2.000 prendas a nueve euros Este tipo de eventos son una gran oportunidad para conseguir prendas de segunda mano a un precio muy asequible

Ana de Dios Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

La venta de ropa de segunda mano ha experimentado un auténtico 'boom' en los últimos años. La gente está cada vez más concienciada sobre el cuidado del medio ambiente y recurre a esta opción de compra para renovar su armario de una manera sostenible. Una alternativa que también es beneficiosa para el bolsillo, ya que es posible adquirir estas prendas, incluso de marca, de una forma mucho más asequible.

Como consecuencia de este 'auge, se han popularizado plataformas como Vinted o Wallapop, donde los productos que se comercializan son exclusivamente de segunda mano. Pero esta moda sostenible también ha llegado a gigantes del mercado como Inditex, que en diciembre de 2023 lanzó su servicio Zara 'Pre-Owned', que además de la compraventa de ropa usada, también ofrece un servicio de reparación y la posibilidad de donar prendas, calzado y accesorios. En esta misma línea, apostando por la economía circular, se encuentra Ikea Preowned, una plataforma donde se puede comprar y vender mobiliario usado de la compañía sueca entre particulares.

Sin embargo, aunque hoy es posible adquirir ropa de segunda mano con una simple búsqueda en internet, hay quienes prefieren ver y tocar las prendas antes de comprarlas. En ese caso, una de las mejores opciones son los mercadillos vintage. Y precisamente en los próximos días aterrizará en Murcia uno de ellos: Billy's.

Cuándo y dónde será

Este evento de moda vintage se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre en el Hotel Sercotel Amistad de Murcia, en horario de 11.00 a 21.00 horas. Durante estas tres jornadas, los amantes de la ropa retro podrán elegir entre más de 2.000 prendas vintage de primeras marcas como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi's o The North Face, todas disponibles a un precio único de nueve euros.

El evento contará con entrada gratuita. Además, los 20 primeros visitantes de cada día recibirán un regalo asegurado, y quienes se acerquen a la Zona Billy's podrán disfrutar de un 50% de descuento adicional.

Por otro lado, si eres de los que no les gusta esperar, existe la opción de adquirir una Entrada VIP por cinco euros. Con ella se obtiene acceso preferente 30 minutos antes de la apertura, es decir, a las 10.30 horas, evitando colas, e incluye una partida gratuita en la máquina del gancho, con la posibilidad de ganar unas zapatillas de marca.

Temas

Moda

Instagram

Murcia