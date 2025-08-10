La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una muestra de las muñecas chinas que arrasan. Adobe Stock

Labubu, la última 'epidemia' que vino de China

Fenómeno viral ·

'Influencers', 'tiktokers' y famosos convierten una pequeña muñeca china en un objeto de culto que alimenta la reventa y las falsificaciones

Izaskun Errazti

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:13

La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar». La reflexión que Forest Gump compartía con una mujer ... mientras ambos esperaban al autobús vale para los Labubus, los famosos muñecos llavero creados por la empresa china Pop Mart que se han convertido en todo un fenómeno friki y encierran parte de su atractivo en una caja sorpresa. Con apenas quince centímetros de altura y una estética de anime, son una suerte de duendecillos peludos, con nueve dientes puntiagudos, sonrisa traviesa y orejas tiesas que hacen las delicias de los coleccionistas. Todos hembras y de buen corazón, pertenecen a una tribu llamada The Monsters y constituyen los últimos de una larga estirpe de icónicos personajes coleccionables originarios de Asia, como Hello Kitty, Sonny Angel y Gudetama.

