La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El bigote se veía hace años como algo de otra época. Adobe Stock

Los jóvenes tiran de mostacho

De Movember a TikTok ·

La moda retro, las redes y la cultura 'pop' han devuelto el bigote a primera línea. Ahora como gesto de estilo y de diferencia generacional

Juncal Munduate

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Los hemos visto siempre. En la calle, en el metro, en el trabajo, el cine... y ahora, cada vez con mayor frecuencia, también en redes ... sociales. Hablamos del bigote. Durante décadas lo asociamos con personas de mayor edad, lo vimos como un símbolo de autoridad y, en cierto modo, de otra época. En los últimos diez años, sin embargo, ha vuelto a brotar en los rostros de los más jóvenes. Los veinteañeros lo lucen de nuevo al más puro estilo de los años 80 y 90. Será por aquello de que los clásicos nunca mueren y porque la moda, en muchas ocasiones, trata de renovarse tirando de archivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  4. 4 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  5. 5 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  6. 6 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»
  7. 7

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  8. 8 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  9. 9

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  10. 10

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los jóvenes tiran de mostacho

Los jóvenes tiran de mostacho