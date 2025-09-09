La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joao D´Alva sale por la puerta grande.

Joao D´Alva se lleva la Espiga de Oro 2025 a Portugal

Francisco Ojados

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:43

El novillero portugués Joao D´Alva fue elegido por el jurado encargado de fallar el premio de la Espiga de Oro de la XXXIV Feria Taurina del Arroz como el triunfador de la feria y, por tanto acreedor de la Espiga de Oro que esta edición viajará al país luso.

D´Alva salió a hombros en la quinta novillada de la feria, celebrada el domingo 7 de septiembre, tras cortar dos orejas, una a cada uno de sus novillos, de las ganaderías de Miura y Prieto de la Cal.

Así se dio a conocer pasada la medianoche en la Casa de la Cultura de Calasparra donde se reunió el jurado el lunes, tras la tertulia celebrada después de la última novillada del ciclo.

Joao D´Alva se lleva la Espiga de Oro 2025 a Portugal