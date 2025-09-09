Joao D´Alva se lleva la Espiga de Oro 2025 a Portugal

Francisco Ojados Martes, 9 de septiembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

El novillero portugués Joao D´Alva fue elegido por el jurado encargado de fallar el premio de la Espiga de Oro de la XXXIV Feria Taurina del Arroz como el triunfador de la feria y, por tanto acreedor de la Espiga de Oro que esta edición viajará al país luso.

D´Alva salió a hombros en la quinta novillada de la feria, celebrada el domingo 7 de septiembre, tras cortar dos orejas, una a cada uno de sus novillos, de las ganaderías de Miura y Prieto de la Cal.

Así se dio a conocer pasada la medianoche en la Casa de la Cultura de Calasparra donde se reunió el jurado el lunes, tras la tertulia celebrada después de la última novillada del ciclo.

Temas

Calasparra