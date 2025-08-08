Un incendio en Ávila moviliza medio centenar de medios y obliga a detener los trenes que conectan con Madrid Castilla y León ha decretado el nivel 2 de gravedad y la evacuación de varias zonas, mientras que la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso ha activado el nivel 1 por la proximidad de las llamas al municipio de Valdemaqueda

C. P. S. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:32 | Actualizado 21:27h. Comenta Compartir

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a la proximidad del incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila) al municipio madrileño de Valdemaqueda. Por su parte, Castilla y León lo ha elevado hasta el nivel 2. Allí trabajan casi un centenar de efectivos para tratar de controlar y extinguir las llamas, mientras investigan cuál pudo ser el origen del mismo.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha ordenado la evacuación de Ciudad ducal y del barrio de la Estación en Navas del Marqués debido al avance del incendio declarado este viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila, en el que ya trabajan casi 70 medios aéreos y terrestres.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués ha destacado que tiene puestos todos sus medios humanos y materiales a disposición del operativo contra el incendio y ha detallado que la evacuación de la Ciudad Ducal y del Barrio de la Estación decretada por el Gobierno autonómico, autoridad competente en esta situación, se realiza con «total seguridad gracias al trabajo de la Guardia Civil y de Protección Civil».

Precisamente, el Consistorio ha remarcado que evitar daños personales y garantizar las condiciones óptimas trabajo del operativo contra el incendio es el objetivo de esta medida, al tiempo que ha agradecido la coordinación entre todas las administraciones públicas, así como la comprensión y apoyo de los naveros en unas horas de «preocupación lógica».

La Junta de Castilla y León elevó a Índice de Gravedad 2 este fuego forestal en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos. Según los datos del portal de información sobre incendios Inforcyl, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

A petición de los efectivos de Emergencias que trabajan en la extinción del incendio, la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid se encuentra totalmente interrumpida entre los municipios de Santa María de la Alameda y Las Navas del Marquésal. Según ha informado Adif, la circulación se ha cortado concretamente en la línea que conecta Villalba de Guadarrama con Ávila, debido a la cercanía de las llamas a las vías del tren. Al igual que se ha cortado en el tramo entre Herradón la Cañada y Zarzalejo. Hasta el momento ha afectado a seis trenes de media distancia.

Desde Renfe informan que se han suspendido los trenes de media distancia que comenzaban su viaje en la estación de Príncipe Pío en Madrid. Para poder continuar su viaje deberán de trasladarse a la estación Chamartín donde serán reubicados en trenes de Alta Velocidad hasta Valladolid.

El fuego, que comenzó poco antes de las tres de la tarde, está complicando seriamente la situación. La UME ha movilizado también a los efectivos del Primer y el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, procedentes de sus bases en Torrejón de Ardoz (Madrid) y León.