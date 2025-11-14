La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Como ocurre en las grandes ciudades, aparcar en la capital gala es una misión casi imposible. adobestock

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La tecnología se aplicará en uno de los distritos de la capital gala

Enric Bonet

Enric Bonet

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Desplazarse en coche por París no es una experiencia demasiado plácida. Uno no solo debe lidiar con los constantes atascos, sino también con la dificultad ... para encontrar un lugar para aparcar. El distrito XVII (noroeste) de la capital se ha asociado con la empresa UPCiti para ofrecer una solución innovadora a este recurrente dolor de cabeza para los conductores. Gracias a la inteligencia artificial, han desarrollado un sistema que informa en tiempo real a los conductores de aquellas zonas en que resulta más fácil estacionar en el barrio de Batignolles, situado entre el parque Monceau y la famosa basílica del Sagrado Corazón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  2. 2 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  3. 3 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025
  5. 5

    La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»
  6. 6 Tres municipios de la Región de Murcia resultan premiados con la Lotería Nacional
  7. 7 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  8. 8 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido
  9. 9 Abre una tienda de camisetas retro de fútbol en Murcia: más de 3.000 piezas de todas las ligas
  10. 10 La intrusión de polvo sahariano dispara la mala calidad del aire en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos