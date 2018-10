Un cazador mata por error a un ciclista y su familia lo celebra: «Era un monstruo» Facebook Aseguran que era mala persona LA VERDAD Jueves, 18 octubre 2018, 14:05

Mark Sutton, un ciclista británico, rodaba por una ruta de montaña cuando un disparo le quitó la vida el domingo pasado. Un joven cazador de 22 años explicaba, en estado de shock, que le había confundido con un jabalí. Sutton vestía una equipación brillante, lo que hace difícil creer que pudiera ser confundido con tal animal.

Ante el traumático suceso, la familia del fallecido no hizo otra cosa que manifestar su alegría públicamente. Katie, su hermana, ha contado que su hermano la había violado, pegado y amenazado en incontables ocasiones durante su infancia.

«Era un violador. Cuando me enteré de que le habían matado sentí alivio porque ya no podía hacer daño a nadie más. Merecía ser disparado como un animal, porque era un animal. Quiero que liberen a su asesino porque nos hizo un favor. La única pena es que murió muy rápido. Me habría gustado que le sacaran la bala despacio y se hubiera quedado tirado en el suelo, sabiendo que se moría. Merecía esa tortura. Quiero que todos sepan lo mala persona que era, estoy harta de recibir mensajes de condolencias», relataba Katie.

La madre del ciclista apuntaba que su hijo era un «monstruo», al igual que opinaban algunas de sus ex parejas. Sutton estuvo ingresado en un reformatorio pero no sirvió de nada e ingresó en la cárcel. El fallecido estaba intentando cambiar de vida. Se había mudado de Reino Unido a Francia, donde conoció a su actual novia y acababa de abrir un restaurante vegetariano.