La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un coche de Puy Du Fou.

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Han sido hospitalizados tras volcar un coche de atrezzo durante uno de los espectáculos

J.M.L.

Toledo

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:37

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou en Toledo han sido hospitalizados tras sufrir un accidente durante uno de los espectáculos. Los heridos ... son cuatro mujeres, dos de ellas de 26 años, otra de 27 y otra de 36 años, así como un hombre de 32 años. El accidente tuvo lugar en la noche del sábado cuando un coche de atrezzo en el que se encontraban volcó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  3. 3 Al menos 50 afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
  4. 4 Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas
  5. 5

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  6. 6 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  7. 7 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  8. 8

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  9. 9 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  10. 10 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou