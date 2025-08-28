La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen del incendio de Fasgar, que quema el Bierzo desde hace 21 días. EFE

El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo

Galicia, por primera vez en tres semanas, no tiene activo fuego de gravedad alguno y en Castilla y León solo hay 39 vecinos desalojados de sus casas

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:04

El final de agosto parece que podría coincidir con el fin de la ola de incendios que arrasa España desde hace tres semanas, la mayor ... cantidad de bosques, prados y montes calcinados de los últimos 31 años. Así al menos lo cree el grupo de expertos y responsables políticos del Gobierno que evalúa a diario la marcha de los grandes fuegos para asignar los efectivos y medios de refuerzo estatales y europeos a los territorios con los incendios de más alto riesgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  2. 2 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  3. 3 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  4. 4 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  5. 5 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  6. 6

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  7. 7 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  8. 8 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  9. 9 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  10. 10

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo

El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo