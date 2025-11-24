Girona acogerá en marzo la XIX edición de los Premios GENIO Innovación El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto desde el 24 de noviembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026

Colpisa Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:08 | Actualizado 15:10h.

Los Premios GENIO Innovación celebrarán su decimonovena edición los días 11 y 12 de marzo de 2026 en Girona. Promovidos por Vocento.Medios con la asesoría estratégica de SCOPEN, estos galardones rinden un reconocimiento a la innovación en la comunicación, premiando a las empresas y profesionales que han apostado por ella en sus estrategias de marketing y comunicación.

«El tema de este año, 'La vulnerabilidad como aliada', es la más reflexiva que hemos abordado en mucho tiempo: profundamente inspiradora y muy pegada a la realidad. No entendemos la vulnerabilidad como algo negativo; al contrario, creemos que desde ese lugar es posible compartir puntos de vista diversos y generar espacios de encuentro que nos permitan construir el mundo que queremos», explicó Kika Samblás, Partner & Managing Director de SCOPEN, en la rueda de prensa de presentación de la edición de 2025, que contará con el patrocinio de Hyundai y Dentsu.

Por su parte, Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general Comercial de Vocento, resaltó que «celebrar estos premios en Cataluña es fundamental para seguir impulsando y haciendo crecer un proyecto que ya está plenamente consolidado en el mercado»; y Elisa Brustoloni, CEO de Dentsu X Spain, aseguró que «lo importante de estos premios es el reconocimiento al trabajo que hacemos de la industria, apoyando la innovación con los mejores trabajos y los mejores casos. Es un evento único y esperamos apoyarlos muchos años más».

Desde su creación en 2007, los Premios GENIO Innovación se han consolidado como un referente en la industria. En estos años se han presentado más de 4.068 trabajos de más de 500 agencias y 922 anunciantes, y cada edición se suman nuevos participantes: en el último certamen se inscribieron 48 nuevos anunciantes y 31 nuevas agencias.

En esta próxima edición, el plazo para la presentación de candidaturas estará abierto desde el 24 de noviembre hasta el 13 de enero de 2026. Cada trabajo podrá registrarse en un máximo de dos categorías, que se mantienen sin cambios respecto a ediciones anteriores: Innovación Print, Innovación Medios Audiovisuales, Innovación Activación y Experiencia de Marca, Innovación Social Media y Uso de Influencers/Creadores, Innovación Digital/AR/VR/XR/Metaverso/IA, Innovación Branded Content, Innovación Campañas Impacto Social, Innovación Desarrollo de Negocio. Además, se entregará el Gran Premio GENIO Innovación 2026, que reconoce la campaña, producto o acción que demuestre mayor innovación en el uso transversal de medios o canales y mayor impacto en el negocio y relevancia para los usuarios.

El jurado, que se reunirá para el fallo en febrero de 2025, estará compuesto por un total de total de 18 profesionales pertenecientes a compañías anunciantes, agencias de medios, creativas y digitales y consultoras: Ainhara Viñarás, General Manager Spain de Shiseido; Carmelo Rodríguez, Creative Director & Co-Founder de CYW; Maite González, Directora General Madrid de IKI Group; Ricardo Zafra, Head of Marketing Acceleration Spain & Southern Europe de Pernod Ricard; Vito Reig, Executive Creative Director de VML THE COCKTAIL; Carlos Vasallo, Business Strategy Director de Tango; Eduard Amiel, Director General Barcelona de Dentsu; Chema León, Executive Creative Director de Design Bridge and Partners; Laura Bárcena, DIRCOM de Samsung; Juan Herrán, CEO de UVE Group; Nicolás Wein, Marketing Director de Lidl; Carla Alexandre, Managing Director de Burns The Agency; Fran Ares, CEO de Glocally; Borja Lizarraga, Managing Director de Accenture Song; Leyre La Casta, Responsable Audiencias y Medios de Iberdrola; Miguel Ángel Herraiz, Corporate Communication & Institutional Relations Manager de Mango; Javier Tomé, Director de Identidad Corporativa de Banc Sabadell; Belén Pando, Directora de Publicidad, Medios, Marca y Patrocinios de Mutua Madrileña, y Juan Hevia-Aza, director de Marketing y Eventos de Vocento.Medios. Los secretarios del jurado serán Miguel Fernández Delgado, director general de Vocento.Medios; y Kika Samblás, Partner & Managing Director de SCOPEN.