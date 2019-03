«Os espero tomando un vino, no tengáis prisa», la memorable esquela de una mujer en el periódico La fallecida quiso irse al otro barrio con un tono humorístico LA VERDAD Miércoles, 20 marzo 2019, 14:26

Eugenia Gutiérrez García se ha tomado la muerte muy bien y así lo ha hecho constar en la esquela que publica su fallecimiento. La que fuera técnica de Análisis Clínicos en el Hospital Universitario Central de Asturias, fallecida ayer, dejó escrito en el anuncio «Os espero tomando un vino, no tengáis prisa».

Con este mensaje, la asturiana se despide de sus familiares, amigos y conocidos, una buena muestra de positividad ante el destino inevitable de nuestras vidas. Eugenia se lo ha tomado con filosofía y con mucho sentido del humor. Deja así todo un ejemplo a título póstumo para todos los que lamentan su muerte. La difunta, que ha sido enterrada esta mañana en Gijón, estaba casada con José Luis Torrijo y tenía una hija y una nieta.

No es la primera vez que una esquela es motivo de risa en nuestro país y es que hay difuntos que no pierden la gracia ni en la tumba y familiares que, a pesar del dolor del momento, ponen el toque ingenioso. El ABC de Sevilla publicó una en la que los familiares del fallecido recalcaron que no le olvidarían «y menos con la camisa que te has ido». Otro caso destacable es de los allegados de José Manuel Fernández Núñez que escribieron: «Llevas un paquete de tabaco entero. No te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más, y compártelo con tu padre».