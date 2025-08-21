España sufre la oleada de incendios por 12 días consecutivos El fuego obliga a nuevos desalojos en León, mientras Galicia concentra el mayor daño y Extremadura lucha contra rebrotes en Hervás y el Valle del Jerte

Miguel G. Casallo
Jueves, 21 de agosto 2025

La oleada de incendios que azota el noroeste peninsular continúa generando graves consecuencias. En la noche del miércoles, la Guardia Civil evacuó a un centenar de vecinos de la localidad de Igüeña (León) ante el avance de un nuevo foco declarado con nivel de gravedad 2 y con indicios de haber sido provocado. La situación obligó también a desalojar Colinas del Campo de Martín Moro, aunque en otras zonas de la provincia se ha podido proceder al realojo de parte de la población gracias a una evolución más favorable.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó que la lluvia y la subida de la humedad han contribuido a contener las llamas en el entorno de los Picos de Europa. Aun así, cerca de 2.000 personas permanecen fuera de sus hogares en 31 localidades leonesas. La mejora en la situación permitió además la reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, tras siete días interrumpida.

Galicia registra el mayor incendio de su historia

La comunidad gallega afronta ya casi dos semanas consecutivas de incendios que han calcinado 88.300 hectáreas, según la última actualización de la Consellería do Medio Rural. Las cifras reflejan la magnitud del desastre: seis fuegos continúan activos y afectan a 82.600 hectáreas, mientras otros focos estabilizados suman 5.240 y dos más, ya controlados, mantienen aún 460 hectáreas dañadas.

El incendio más devastador se concentra en Larouco, en la parroquia de Seadur, que alcanza por sí solo las 30.000 hectáreas quemadas. Este siniestro se ha convertido en el mayor registrado en Galicia desde que existen datos oficiales, un hito trágico que evidencia la gravedad de la ola de fuegos que azota a la comunidad.

El frente extremeño presenta una evolución desigual. En Hervás y el Valle del Jerte se han registrado progresos en el control del fuego, aunque los vientos de la madrugada del miércoles reavivaron varios focos y complicaron el trabajo de los efectivos. El incendio de Jarilla, el más grave registrado en la región, sigue activo pese a la moderación de las temperaturas tras el fin de la ola de calor, afectanta ya a un total de 16.700 hectáreas y este jueves trabajarán en las labores de extinción 481 efectivos.

Además de efectivos de la Diputación de Cáceres, de la UME, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como profesionales de varias comunidades y de República Checa, Alemania y Eslovaquia, de Protección Civil, de Cruz Roja, Guardia Civil y 112.

En medio de las críticas políticas cruzadas, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, defendió la actuación del Gobierno central y acusó a algunos responsables autonómicos de plantear «imposibles» en la exigencia de medios.

La esperanza, de momento, la ponen las condiciones meteorológicas, que apuntan a una contención progresiva de los incendios. Sin embargo, la magnitud del daño, con miles de evacuados y decenas de miles de hectáreas devastadas, evidencia que la emergencia aún está lejos de darse por superada.