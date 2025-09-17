España registró 2.841 muertes por exceso de calor más el pasado verano debido al cambio climático

Que el calor es un factor de mortalidad a tener en cuenta durante los veranos tórridos de los últimos tiempos es algo que autoridades y ... ciudadanía tienen presente. Lo que hasta ahora no se había calculado con relativa precisión es qué parte de esta cantidad de víctimas del exceso de temperaturas –la mayoría en personas vulnerables por su edad o su condición de salud– es achacable al cambio climático.

Un equipo de científicos y epidemiólogos del Imperial College de Londres ha contestado la pregunta con datos. De no haberse intensificado el calentamiento global del planeta, impulsado por la acción humana y a la quema de combustibles fósiles, Europa habría contado 16.000 menos vícitmas el pasado verano. Así, concluyen en que el cambio climático fue responsable del 68% de las 24.400 muertes por calor estimadas para este verano, al aumentar las temperaturas hasta en 3,6 °C.

De no haber existido este fenómeno, España habría registrado 2.841 menos muertes del total de 3.893 atribuidas al calor del pasado verano. Esto es, y según las estimaciones del trabajo, el 72% de esos fallecimientos registrados en España son consecuencia del cambio climático. Una cifra que sólo es superada por Italia, país que arroja la peor cifra de víctimas de la canícula en el Viejo Continente.

En cuanto a las 854 ciudades europeas estudiadas, Barcelona se erige como la tercera con mayor incidencia, con un 80% de las 786 personas fallecidas atribuible a la crisis climática. Registró una cifra similar que Atenas y solo fue superada por Roma (835) y Milán (1.156).

Las personas de 65 años o más representaron el 85% del exceso de muertes, «lo que pone en evidencia cómo los veranos más calurosos se vuelven cada vez más mortales para la población ya envejecida de Europa», destacaron los autores del trabajo durante la presentación del estudio.