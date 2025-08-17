España afronta su octavo día de incendios ante la impotencia de los equipos de extinción
Pedro Sánchez visitará hoy las áreas afectadas por los incendios en Orense y León
Javier Arias
Domingo, 17 de agosto 2025, 09:08
España afronta este domingo su octava jornada consecutiva de una ola de incendios que deja ya más de 115.000 hectáreas calcinadas, miles de evacuados ... y tres víctimas mortales. Castilla y León continua siendo la región más afectada, con más de 20 focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila.
Mientras que en Galicia son 14 los incendios activos. La última hora en estas comunidades es que el incendio forestal declarado este sábado por la tarde en Gestoso, municipio de Oencia, en Ourense, se ha metido en la comarca leonesa de El Bierzo, y ha pasado a nivel 2.
Otro de los focos que más preocupan a las autoridades se mantiene en Extremadura, con especial atención al incendio de Jarilla, que sigue descontrolado y ha arrasado ya con 4.800 hectáreas. En la Comunidad Valenciana, por su parte, se ha logrado estabilizar el incendio de Teresa de Cofrentes y el de Xàtiva. Interior cifra en 19 los incendios en nivel 2 de gravedad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.